Лавров назвал разговор Путина и Трампа беседой двух вежливых людей
Глава МИД России Сергей Лавров назвал разговор российского президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа беседой двух воспитанных и вежливых людей. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после российско-таджикистанских переговоров на уровне глав МИДов двух стран. Прямую трансляцию мероприятия опубликовали в соцсетях министерства.
Больше всего Лаврова удивило «оцепенение» мира, которое произошло после разговора двух политиков, как будто «это нечто из ряда вон выходящее».
«На Западе многие оцепенели, когда состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей. Людей, которые не откидывают в сторону разногласия, но которые прекрасно понимают, что политика – это садиться и разговаривать, искать точки соприкосновения. Мне очень жаль, что реакция Запада говорит о том, что там таких людей почти не осталось», – сказал Лавров.
По мнению главы МИД РФ, беседа президентов России и США должна немного отрезвить представителей западных стран, которые забыли, как правильно нужно вести диалог.
12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Их первая с 2020 г. беседа длилась почти полтора часа. Политики обсуждали накопившиеся вопросы, связанные с обменом граждан России и США, урегулированием конфликта в Украине. Также обсуждалась возможность личной встречи двух лидеров.