Лавров назвал разговор Путина и Трампа беседой двух вежливых людей

«На Западе многие оцепенели, когда состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей. Людей, которые не откидывают в сторону разногласия, но которые прекрасно понимают, что политика – это садиться и разговаривать, искать точки соприкосновения. Мне очень жаль, что реакция Запада говорит о том, что там таких людей почти не осталось», – сказал Лавров.