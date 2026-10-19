Госдума 21 октября рассмотрит кандидатуры вице-премьеров и главы Минтранса

Госдума 21 октября рассмотрит кандидатуры вице-премьеров и главы Минтранса19 и 20 октября кандидаты проведут встречи с фракциями и комитетами
Государственная дума 21 октября проведет голосование по кандидатурам на должности четырех заместителей председателя правительства России и министра транспорта. Об этом журналистам заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин по итогам совета палаты.
По его словам, до этого кандидаты проведут встречи с фракциями и профильными комитетами.
Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, 21 октября в 15:00 мск нижняя палата парламента утвердит кандидатуры. Встречи запланированы на 19 и 20 октября.
19 октября в 12:00 мск началось внеочередное заседание Совета Госдумы. В ходе заседания депутаты определили процедуру и порядок рассмотрения кандидатур, представленных председателем правительства Михаилом Мишустиным.
До этого Мишустин внес в Госдуму пять кандидатур на посты в кабмине. Кадровые решения были согласованы с президентом России Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки затронут руководство правительства, Минфин, Минтранс и представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что все вице-премьеры России продолжат исполнять свои обязанности до выхода соответствующих указов президента.