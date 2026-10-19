Песков: Кремль не обсуждал финансирование бизнесом новых систем ПВО
В Кремле не обсуждалась тема финансирования бизнесом создания новых систем ПВО для защиты промышленных объектов и связанного с этим возможного налогового инвестиционного вычета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, это предметно не обсуждалось, но, безусловно, это тема для кабинета министров, для правительства», – сказал Песков.
18 октября глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил ТАСС, что бизнес в РФ готов профинансировать создание новых систем ПВО для защиты объектов промышленности. Шохин при этом обратил внимание, что такой процесс «надо простимулировать». «Вот пилот по налоговому инвестиционному вычету, давайте хотя бы с этого начнем. Это серьезные инвестиции», – сказал он.
3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет укреплять систему ПВО в ответ на удары по логистическим центрам и НПЗ. 10 сентября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям» заявил, что в России уделяется внимание развитию и совершенствованию всех необходимых средств ПВО для защиты гражданской инфраструктуры.