Песков: Кремль не обсуждал финансирование бизнесом новых систем ПВО

18 октября глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил ТАСС, что бизнес в РФ готов профинансировать создание новых систем ПВО для защиты объектов промышленности. Шохин при этом обратил внимание, что такой процесс «надо простимулировать». «Вот пилот по налоговому инвестиционному вычету, давайте хотя бы с этого начнем. Это серьезные инвестиции», – сказал он.