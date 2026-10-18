Шохин: бизнес готов профинансировать системы ПВО для защиты промобъектов
Бизнес в России готов профинансировать создание новых систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты объектов промышленности. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Скинуться готовы, так сказать. И, наверное, вопрос в том, что вот этот процесс надо простимулировать. Вот пилот по налоговому инвестиционному вычету давайте, хотя бы с этого начнем. Это серьезные инвестиции», – сказал он.
Шохин добавил, что даже если в ближайшее время удастся достичь договоренностей касательно украинского конфликта, разработка новых систем ПВО все равно будет необходима. Он также призвал компании не бояться инвестировать в сферу защиты производственных объектов от атак.
3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет укреплять систему ПВО в ответ на удары по логистическим центрам и НПЗ. 10 сентября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям» заявил, что в России уделяется внимание развитию и совершенствованию всех необходимых средств ПВО для защиты гражданской инфраструктуры.
17 октября Путин поручил правительству РФ утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали в результате террористических актов.