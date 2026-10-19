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Главная / Политика /

Голикова: нужно расширить список китайских произведений для школьников

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть взаимное расширение списков российских и китайских произведений, включаемых в государственные программы общего образования. Об этом она сказала на 27-м заседании Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

«Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран», – заявила Голикова (цитата по ТАСС).

По ее словам, это укрепит двусторонние связи в гуманитарной сфере.

По словам Голиковой, количество туристических поездок между Россией и Китаем в первой половине 2026 г. увеличилось на 50%. В 2025 г. число взаимных поездок между странами превысило 3 млн. Для дальнейшего роста туробмена планируется увеличить число авиарейсов между городами двух стран, развивать автомобильный туризм и расширять выбор качественных туристических услуг.

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