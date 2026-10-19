На здравоохранение в Москве направят около 2 трлн рублей

«Ведомости» писали, что в московских клиниках уже задействуют технологии ИИ. Например, генеративный ИИ с прошлого года помогает врачам в диагностике ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности с помощью опросов. Система помогла выявить высокий риск ишемической болезни сердца более чем у 50 000 пациентов.