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Главная / Общество /

На здравоохранение в Москве направят около 2 трлн рублей

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На столичное здравоохранение направят порядка 2 трлн руб. до 2029 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях.

В следующем 2027 г. на него будет выделено 663,3 млрд руб. «С учетом средств обязательного медицинского страхования расходы за три года составят 3,8 трлн руб. В 2027-м – свыше 1,2 трлн руб.», – написал он.

Глава города добавил, что на строительство, ремонт и приобретение оборудования направят свыше 464 млрд руб. Московские власти планируют построить 29 объектов здравоохранения. 

«Ведомости» писали, что в московских клиниках уже задействуют технологии ИИ. Например, генеративный ИИ с прошлого года помогает врачам в диагностике ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности с помощью опросов. Система помогла выявить высокий риск ишемической болезни сердца более чем у 50 000 пациентов. 

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