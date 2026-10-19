На здравоохранение в Москве направят около 2 трлн рублей
На столичное здравоохранение направят порядка 2 трлн руб. до 2029 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях.
В следующем 2027 г. на него будет выделено 663,3 млрд руб. «С учетом средств обязательного медицинского страхования расходы за три года составят 3,8 трлн руб. В 2027-м – свыше 1,2 трлн руб.», – написал он.
Глава города добавил, что на строительство, ремонт и приобретение оборудования направят свыше 464 млрд руб. Московские власти планируют построить 29 объектов здравоохранения.
«Ведомости» писали, что в московских клиниках уже задействуют технологии ИИ. Например, генеративный ИИ с прошлого года помогает врачам в диагностике ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности с помощью опросов. Система помогла выявить высокий риск ишемической болезни сердца более чем у 50 000 пациентов.