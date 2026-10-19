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Песков: без участия Украины окончательное урегулирование невозможно

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Окончательное урегулирование без Киева невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же, безусловно, окончательное урегулирование без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно», – сказал он.

Песков сообщил, что на полях саммита в Китае в ноябре возможна встреча лидеров РФ, США и Китая для обсуждения завершения боевых действий. СМИ писали, что с такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин. Представитель Кремля уточнил, что тема «такой гипотетической встречи упоминалась».

«Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече, ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», – сказал он.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на источники, что Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Дональду Трампу встретиться в Китае. Как утверждается, президент поднял этот вопрос в ходе телефонного разговора с американском коллегой 9 октября.

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