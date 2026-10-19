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МИД Германии вызвал посла Ирана из-за сообщений о подготовке покушений

Ксения Наумчик
Unsplash
Unsplash

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Ирана в Берлине после публикации информации о попытках покушений на президента Центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу Германо-израильского общества Фолькера Бека. Об этом сообщило МИД ФРГ в социальной сети X.

В заявлении МИД ФРГ осудил действия Ирана и подчеркнул, что Берлин не допустит нападений на представителей еврейской общины и тех, кто выступает в ее защиту.

В немецком МИД также напомнили, что ранее Берлин выступал за включение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций Евросоюза.

15 октября Высший земельный суд Гамбурга приговорил 54-летнего гражданина Дании Али С. к восьми с половиной годам лишения свободы и 43-летнего гражданина Афганистана Таваба М. к четырем с половиной годам тюрьмы по обвинению в шпионской деятельности в пользу Ирана, соучастии в подготовке убийства и поджоге. Суд установил, что оба мужчины, проживавшие в Дании, следили за Шустером и Беком. Кроме того, Али С. готовил поджог магазина кошерных продуктов в Берлине. По данным Генпрокуратуры Германии, Али С., имеющий афганские корни, получал прямые указания от подразделения «Аль-Кудс» КСИР. В мае 2025 г. он связался с Тавабом М., который выразил готовность достать оружие для третьего лица и склонить его к убийству Бека.

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