МИД Германии вызвал посла Ирана из-за сообщений о подготовке покушений

15 октября Высший земельный суд Гамбурга приговорил 54-летнего гражданина Дании Али С. к восьми с половиной годам лишения свободы и 43-летнего гражданина Афганистана Таваба М. к четырем с половиной годам тюрьмы по обвинению в шпионской деятельности в пользу Ирана, соучастии в подготовке убийства и поджоге. Суд установил, что оба мужчины, проживавшие в Дании, следили за Шустером и Беком. Кроме того, Али С. готовил поджог магазина кошерных продуктов в Берлине. По данным Генпрокуратуры Германии, Али С., имеющий афганские корни, получал прямые указания от подразделения «Аль-Кудс» КСИР. В мае 2025 г. он связался с Тавабом М., который выразил готовность достать оружие для третьего лица и склонить его к убийству Бека.