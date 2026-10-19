Песков прокомментировал кадровые изменения в правительстве

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Государственная дума 21 октября проведет голосование по кандидатурам на должности четырех заместителей председателя правительства России и министра транспорта. По его словам, до этого кандидаты проведут встречи с фракциями и профильными комитетами.