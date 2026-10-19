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Главная / Политика /

Песков прокомментировал кадровые изменения в правительстве

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Все вице-премьеры будут продолжать исполнять свои обязанности до выхода соответствующих кадровых указов президента РФ. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Премьер-министр выступил с инициативой, представил их [вице-премьеров] к награждению государственными наградами», – подчеркнул Песков.

Он дополнил, что это предложение главы правительства Михаила Мишустина также было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил представитель Кремля, у российского лидера 19 октября запланированы и другие рабочие встречи, а также внутренние совещания.

19 октября Мишустин внес в Госдуму пять кандидатур на посты в правительстве. Кадровые решения были согласованы с президентом России Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки затронут руководство правительства, Минфин, Минтранс и представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Государственная дума 21 октября проведет голосование по кандидатурам на должности четырех заместителей председателя правительства России и министра транспорта. По его словам, до этого кандидаты проведут встречи с фракциями и профильными комитетами.

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