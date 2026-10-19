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Чернышенко пригласил китайских ученых к работе на российской установке СКИФ

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Китайские ученые могут принять участие в совместной работе на российской установке СКИФ, а также в создании новой российско-китайской экспериментальной станции. С таким предложением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Для расширения сотрудничества в области «мегасайенс» приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS», – сказал он.

Кроме того, российская сторона рассчитывает на поддержку со стороны Китая инициативы Объединенного института ядерных исследований в подмосковном наукограде Дубне. Чернышенко пригласил китайских исследователей на шестой Конгресс молодых ученых в декабре.

Сейчас реализуется дорожная карта по развитию Российско-китайского института фундаментальных исследований, проводятся конкурсы по поддержке совместных научно-исследовательских проектов, развивается партнерство между Российским научным фондом и Государственным фондом естественных наук Китая, добавил вице-премьер.

«Ведомости» писали в сентябре, что Пекин стал главным научным партнером России по публикациям. Всего российские ученые подготовили с иностранными партнерами 19 299 публикаций, индексируемых в базе Scopus. На Китай пришлось 4160 научных работ, или почти 22% от общего числа. 

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