Чернышенко пригласил китайских ученых к работе на российской установке СКИФ

«Ведомости» писали в сентябре, что Пекин стал главным научным партнером России по публикациям. Всего российские ученые подготовили с иностранными партнерами 19 299 публикаций, индексируемых в базе Scopus. На Китай пришлось 4160 научных работ, или почти 22% от общего числа.