Китай стал главным научным партнером России по публикациям
Всего российские ученые подготовили с иностранными партнерами 19 299 публикаций, индексируемых в базе Scopus. На Китай пришлось 4160 научных работ, или почти 22% от общего числа. По словам первого проректора МГТУ им. Баумана Павла Дроговоза, до 2022 г. главными соавторами российских ученых были коллеги из Германии, США и Франции, однако сейчас лидирующую позицию занимает КНР.
Помимо Китая российские исследователи стали чаще сотрудничать с учеными из Индии, Ирана, Египта, Турции, Вьетнама, стран Персидского залива, Белоруссии и Казахстана. В МГТУ им. Баумана отмечают рост доли публикаций с соавторами из азиатских стран: за три года показатель увеличился с 8 до 21%. При этом представители вузов указывают, что российская наука не прекратила взаимодействие с западными коллегами, хотя часть проектов столкнулась с ограничениями со стороны зарубежных организаций.
Изменения в публикационной географии связаны не только с российской повесткой, но и с общемировым усилением азиатской науки. Проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган отмечает, что за последние 10 лет значительно выросло число публикаций китайских ученых. По его словам, сейчас девять из 10 наиболее публикующихся университетов в рейтинге Nature представлены Китаем.
31 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке сказал, что сотрудничество между Россией и Китаем успешно развивается по всем направлениям.