Китай стал главным научным партнером России по публикациям

Помимо Китая российские исследователи стали чаще сотрудничать с учеными из Индии, Ирана, Египта, Турции, Вьетнама, стран Персидского залива, Белоруссии и Казахстана. В МГТУ им. Баумана отмечают рост доли публикаций с соавторами из азиатских стран: за три года показатель увеличился с 8 до 21%. При этом представители вузов указывают, что российская наука не прекратила взаимодействие с западными коллегами, хотя часть проектов столкнулась с ограничениями со стороны зарубежных организаций.