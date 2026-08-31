Путин: сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям

30 августа «Ведмомости» писали, что товарооборот сельскохозяйственной продукции между Россией и Китаем в январе – июле 2026 г. вырос почти на 35% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и достиг $8,3 млрд. Рост обеспечил прежде всего российский экспорт в Китай: его объем увеличился на 43% до $6,2 млрд. Темпы роста российского экспорта в Китай почти в 3 раза превысили темпы роста импорта из Китая – он вырос лишь на 15% до $2,1 млрд.