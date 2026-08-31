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Путин: сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям

Ксения Наумчик

Сотрудничество между Россией и Китаем успешно развивается по всем направлениям, в том числе в экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке, передает «РИА Новости».

Российский лидер уточнил, что РФ и КНР совместно реализуют крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, транспорте и логистике. Путин отметил развитие взаимодействия в сфере сельского хозяйства. По его словам, рост взаимных поставок сельхозпродукции составляет 34%.

Президент также напомнил, что в середине августа состоялся первый регулярный рейс китайского контейнеровоза по Северному морскому пути.

В ходе встречи с председателем КНР Путин допустил переход на постоянный безвизовый режим с Китаем. Он отметил, что решение будет принято, если Пекин сочтет это необходимым.

На встрече с китайским лидером с российской стороны принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

30 августа «Ведмомости» писали, что товарооборот сельскохозяйственной продукции между Россией и Китаем в январе – июле 2026 г. вырос почти на 35% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и достиг $8,3 млрд. Рост обеспечил прежде всего российский экспорт в Китай: его объем увеличился на 43% до $6,2 млрд. Темпы роста российского экспорта в Китай почти в 3 раза превысили темпы роста импорта из Китая – он вырос лишь на 15% до $2,1 млрд.

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