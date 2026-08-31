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Путин допустил переход на постоянный безвизовый режим с Китаем

Анна Суслова

Россия готова перейти на постоянный безвизовый режим с Китаем. Об этом на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что решение будет принято, если Пекин сочтет это необходимым.

На встрече с российской стороны принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В сентябре 2025 г. Китай ввел безвизовый режим для россиян на срок до 30 дней. В декабре 2025 г. Путин также подписал указ об установлении временного безвизового режима между странами. Он должен закончиться 14 сентября 2026 г.

В конце июля Путин продлил безвизовый въезд в страну для граждан КНР до конца 2027 г.

В августе посол КНР в России заявил, что необходимо ввести постоянный безвизовый режим между странами.

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