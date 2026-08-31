Путин допустил переход на постоянный безвизовый режим с Китаем
Россия готова перейти на постоянный безвизовый режим с Китаем. Об этом на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что решение будет принято, если Пекин сочтет это необходимым.
На встрече с российской стороны принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В конце июля Путин продлил безвизовый въезд в страну для граждан КНР до конца 2027 г.
В августе посол КНР в России заявил, что необходимо ввести постоянный безвизовый режим между странами.