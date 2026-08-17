Посол Китая выступил за постоянный безвизовый режим с Россией
Необходимо ввести постоянный взаимный безвизовый режим между Россией и КНР. Об этом «РИА Новости» заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.
По словам посла, сейчас между странами действует соглашение о взаимном безвизовом режиме, рассчитанное до конца 2027 г.
Ханьхуэй отметил, что после завершения этого периода действие механизма следует продолжить.
20 июля президент России Владимир Путин продлил срок действия временного безвизового порядка въезда и выезда для граждан КНР до конца 2027 г. 16 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о росте количества туристов в Москве, несмотря на запрет Евросоюза предлагать Россию в качестве туристического направления. По его словам, туристы из Китая, арабских стран и стран Персидского залива все чаще и больше встречаются в российских городах.
3 июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на встрече с министром культуры и туризма КНР господином Сунь Ели сказал, что в I квартале 2026 г. число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он отмечал, что такой эффект дал безвизовый режим, помог и доверительный диалог между ведомствами. Но для дальнейшего роста необходимо ввести возможность пересекать границу с Китаем на автомобилях и расширить географию прямых авиарейсов. По итогам 2025 г. Россию посетили 834 466 гостей из Китая, что на 1,6% меньше, чем в 2024 г.