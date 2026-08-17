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Посол Китая выступил за постоянный безвизовый режим с Россией

Ксения Наумчик

Необходимо ввести постоянный взаимный безвизовый режим между Россией и КНР. Об этом «РИА Новости» заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

По словам посла, сейчас между странами действует соглашение о взаимном безвизовом режиме, рассчитанное до конца 2027 г.

Ханьхуэй отметил, что после завершения этого периода действие механизма следует продолжить.

РФ обсуждает безвиз с четырьмя странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока

Политика / Международные отношения

20 июля президент России Владимир Путин продлил срок действия временного безвизового порядка въезда и выезда для граждан КНР до конца 2027 г. 16 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о росте количества туристов в Москве, несмотря на запрет Евросоюза предлагать Россию в качестве туристического направления. По его словам, туристы из Китая, арабских стран и стран Персидского залива все чаще и больше встречаются в российских городах.

3 июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на встрече с министром культуры и туризма КНР господином Сунь Ели сказал, что в I квартале 2026 г. число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он отмечал, что такой эффект дал безвизовый режим, помог и доверительный диалог между ведомствами. Но для дальнейшего роста необходимо ввести возможность пересекать границу с Китаем на автомобилях и расширить географию прямых авиарейсов. По итогам 2025 г. Россию посетили 834 466 гостей из Китая, что на 1,6% меньше, чем в 2024 г.

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