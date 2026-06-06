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РФ обсуждает безвиз с четырьмя странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока

Ведомости

Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом на полях ПМЭФ заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, также обсуждается возможность запуска безвизового режима для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама.

«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», – заявил вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

Чернышенко напомнил, что в прошлом году Россия уже отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Это позволяет рассчитывать на позитивный опыт при заключении новых соглашений.

Петербургский международный экономический форум, где было сделано заявление, проходил с 3 по 6 июня. Россия последовательно расширяет список стран, с которыми у нее действует безвизовый режим, делая упор на развитие туристического обмена.

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