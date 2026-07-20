Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
Президент России Владимир Путин продлил срок действия временного безвизового порядка въезда и выезда для граждан КНР до конца 2027 г. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вносит изменения в указ президента РФ от 1 декабря 2025 г. № 872 «О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики». Согласно новой редакции, действие упрощенного режима продлено с 14 сентября 2026 г. до 31 декабря 2027 г. включительно.
16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве растет количество туристов, несмотря на запрет Евросоюза предлагать Россию в качестве туристического направления. По его словам, туристы из Китая, арабских стран и стран Персидского залива все чаще и больше встречаются в российских городах.
3 июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на встрече с министром культуры и туризма КНР господином Сунь Ели заявил, что в I квартале 2026 г. число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2025 г. Россию посетили 834 466 гостей из Китая, что на 1,6% меньше, чем в 2024 г.