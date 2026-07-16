Песков: развитие туризма в РФ продолжается, несмотря на ограничения в Европе

По итогам 2025 г. Россию посетили 834 466 гостей из Китая, что на 1,6% меньше, чем в 2024 г. Второе место по въездному турпотоку в Россию заняла Саудовская Аравия. 74 919 туристов из этой страны приехали в Россию в прошлом году, что на 35,8% больше, чем годом ранее.