Песков: развитие туризма в РФ продолжается, несмотря на ограничения в Европе
В Москве растет количество туристов, несмотря на запрет Евросоюза предлагать Россию в качестве туристического направления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Туристы из Китая, туристы из арабских стран, из стран Персидского залива в наших городах встречаются все больше, чаще, и мы рады этим туристам. Они привозят сюда свои деньги, они тратят здесь свои деньги, вносят вклад в развитие нашей экономики, малого,среднего бизнеса», – рассказал он.
Песков добавил, что в ограничениях со стороны ЕС ничего удивительного нет. В Европе действует множество таких мер в самых разных секторах, отметил представитель Кремля.
3 июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на встрече с министром культуры и туризма КНР господином Сунь Ели заявил, что в I квартале 2026 г. число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По итогам 2025 г. Россию посетили 834 466 гостей из Китая, что на 1,6% меньше, чем в 2024 г. Второе место по въездному турпотоку в Россию заняла Саудовская Аравия. 74 919 туристов из этой страны приехали в Россию в прошлом году, что на 35,8% больше, чем годом ранее.