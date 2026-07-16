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Главная / Политика /

Песков: развитие туризма в РФ продолжается, несмотря на ограничения в Европе

Ведомости

В Москве растет количество туристов, несмотря на запрет Евросоюза предлагать Россию в качестве туристического направления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Туристы из Китая, туристы из арабских стран, из стран Персидского залива в наших городах встречаются все больше, чаще, и мы рады этим туристам. Они привозят сюда свои деньги, они тратят здесь свои деньги, вносят вклад в развитие нашей экономики, малого,среднего бизнеса», – рассказал он.

Песков добавил, что в ограничениях со стороны ЕС ничего удивительного нет. В Европе действует множество таких мер в самых разных секторах, отметил представитель Кремля.

3 июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на встрече с министром культуры и туризма КНР господином Сунь Ели заявил, что в I квартале 2026 г. число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2025 г. Россию посетили 834 466 гостей из Китая, что на 1,6% меньше, чем в 2024 г. Второе место по въездному турпотоку в Россию заняла Саудовская Аравия. 74 919 туристов из этой страны приехали в Россию в прошлом году, что на 35,8% больше, чем годом ранее.

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