Китай введет на год безвизовый режим для россиян

Китай введет на год безвизовый режим для россиянГраждане РФ смогут находиться на территории КНР до 30 дней
С 15 сентября Китай введет безвизовый режим в отношении граждан РФ с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Пробный режим будет действовать год.
«С 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», – рассказал он (цитата по ТАСС).
Цзякунь пояснил, что китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд, в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам.
Согласно нынешнему законодательству, для посещения Китая россиянам требуется виза. Но в этом правиле есть исключения. В частности, безвизовый въезд для граждан РФ разрешен в Гонконг на срок до 14 дней, Макао – до 30 дней и на остров Хайнань – также до 30 дней. Для поездок в другие китайские регионы необходимо оформлять визу, тип которой зависит от цели визита.
Кроме того, в 2023 г. Россия и Китай запустили групповые безвизовые поездки. Соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек между Россией и Китаем действовало до пандемии. Затем оно было временно прекращено.