Россия и Китай ввели безвизовый режим для туристических групп
Россия и Китай запустили групповые безвизовые поездки с 1 августа, сообщило Минэкономразвития.
Представители российского туристического бизнеса смогут узнать об особенностях заполнения документов, пересечении границы и приеме китайских туристов при обращении в органы исполнительной власти в сфере туризма, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
Финальный обмен списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп, состоялся в июле. Ознакомиться с перечнем можно на сайте министерства.
Соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек между Россией и Китаем действовало до пандемии. Затем оно было временно прекращено. В январе 2023 г. посольство Китая сообщило о возобновлении выдачи россиянам туристических виз.