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Россия и Китай ввели безвизовый режим для туристических групп

Ведомости

Россия и Китай запустили групповые безвизовые поездки с 1 августа, сообщило Минэкономразвития.

Представители российского туристического бизнеса смогут узнать об особенностях заполнения документов, пересечении границы и приеме китайских туристов при обращении в органы исполнительной власти в сфере туризма, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

Финальный обмен списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп, состоялся в июле. Ознакомиться с перечнем можно на сайте министерства.

Ранее по теме: В посольстве Китая сообщили о возобновлении выдачи туристических виз россиянам

Соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек между Россией и Китаем действовало до пандемии. Затем оно было временно прекращено. В январе 2023 г. посольство Китая сообщило о возобновлении выдачи россиянам туристических виз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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