В посольстве Китая сообщили о возобновлении выдачи туристических виз россиянам
Россияне уже могут получить туристические визы в Китай. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
«Мы уже открыли туристические визы. <...> Для оформления виз, насколько я знаю, никаких ограничений нет», – сказал он (цит. по ТАСС).
По словам посла, единственным ограничением остается нехватка рейсов. «Надо восстановить рейсы», – подчеркнул он.
Ранее сегодня в министерстве культуры и туризма Китая сообщили, что с 6 февраля будут возобновлены туристические поездки для организованных групп в Россию. Помимо России, туры будут также организовываться в Аргентину, Венгрию, Египет, Камбоджу, Кению, Лаос, на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ и др.
В конце декабря 2022 г. Национальная иммиграционная администрация Китая объявила, что с 8 января также возобновляется выдача загранпаспортов его гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г. Кроме того, возобновится и прием заявлений в КНР от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство.
С началом пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекратилось. Авиасообщение между двумя странами возобновилось в марте 2021 г. При этом в мае 2022 г. небо над Китаем оказалось закрыто для всех иностранных самолетов российских эксплуатантов, за исключением тех, что находятся в собственности перевозчиков.
У России с Китаем до пандемии действовало и соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек, которое затем было временно прекращено. Согласно данным пограничной службы ФСБ, всего в 2019 г. Россию посетили более 2 млн граждан КНР. По данным АТОР, в 2019 г. из них с туристическими целями приехали 1,5 млн (по безвизовому каналу – 1,2 млн).