В посольстве Китая сообщили о возобновлении выдачи туристических виз россиянам

У России с Китаем до пандемии действовало и соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек, которое затем было временно прекращено. Согласно данным пограничной службы ФСБ, всего в 2019 г. Россию посетили более 2 млн граждан КНР. По данным АТОР, в 2019 г. из них с туристическими целями приехали 1,5 млн (по безвизовому каналу – 1,2 млн).