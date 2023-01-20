Китай с 6 февраля возобновит выездной туризм в Россию
Китай с 6 февраля возобновляет туристические поездки для организованных групп в Россию, передает пресс-служба министерства культуры и туризма КНР.
«С 6 февраля 2023 г. туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет + отель" для граждан Китая в соответствующие страны», – говорится в сообщении министерства (цитата по ТАСС).
В списке стран, куда возобновляются туристические поездки, также находятся Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка и ЮАР.
В конце декабря 2022 г. Национальная иммиграционная администрация Китая объявила, что с 8 января также возобновляется выдача загранпаспортов его гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г. Кроме того, возобновится и прием заявлений в КНР от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство.
С началом пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекратилось. Авиасообщение между двумя странами возобновилось в марте 2021 г. При этом в мае 2022 г. небо над Китаем оказалось закрыто для всех иностранных самолетов российских эксплуатантов, за исключением тех, что находятся в собственности перевозчиков.
У России с Китаем до пандемии действовало и соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек, которое затем было временно прекращено. Согласно данным пограничной службы ФСБ, всего в 2019 г. Россию посетило более 2 млн граждан КНР. По данным АТОР, в 2019 г. из них с туристическими целями приехало 1,5 млн (по безвизовому каналу – 1,2 млн).