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Китай решил отменить карантин для въезжающих в страну и начать выдавать загранпаспорта

Выдача туристических виз пока не возобновлена
Владимир Кулагин Ксения Потаева
Меры по отмене карантина для приезжающих в страну укладываются в логику, которую китайское руководство начало реализовывать в последний год для облегчения въезда граждан КНР в свою страну / Noel CELIS / AFP

Власти Китая после отмены жестких антикоронавирусных мер внутри страны приняли ряд решений и в отношении контактов с остальным миром. Сначала 26 декабря объявили об отмене с 8 января 2023 г. карантинных мер для въезжающих в страну.

«Лица, прибывающие в Китай, должны пройти ПЦР-тестирование за 48 часов до отъезда. В случае отрицательного результата они смогут въехать в КНР без запроса кода здоровья в посольстве или консульстве» (ранее иностранцы должны были получить такой электронный код в посольстве, сдав несколько тестов, а ранее и сертификаты о вакцинации и дневники о состоянии здоровья. – «Ведомости»), – говорится в сообщении, которое опубликовало Центральное телевидение. Кроме того, COVID-19 был исключен из списка заболеваний класса А, в отношении которых действуют особые ограничения пограничного контроля.

27 декабря Национальная иммиграционная администрация Китая объявила, что с 8 января также возобновляется выдача загранпаспортов его гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г. Кроме того, возобновится и прием заявлений в КНР от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство. Чуть ранее МИД Китая заявило, что упростит выдачу виз иностранцам, которые едут на работу, учебу или для воссоединения с семьей. Также будет возобновлена выдача транзитных китайских виз иностранцам на 24,72 и 144 часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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