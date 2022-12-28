Китай решил отменить карантин для въезжающих в страну и начать выдавать загранпаспорта

Китай решил отменить карантин для въезжающих в страну и начать выдавать загранпаспортаВыдача туристических виз пока не возобновлена
Власти Китая после отмены жестких антикоронавирусных мер внутри страны приняли ряд решений и в отношении контактов с остальным миром. Сначала 26 декабря объявили об отмене с 8 января 2023 г. карантинных мер для въезжающих в страну.
«Лица, прибывающие в Китай, должны пройти ПЦР-тестирование за 48 часов до отъезда. В случае отрицательного результата они смогут въехать в КНР без запроса кода здоровья в посольстве или консульстве» (ранее иностранцы должны были получить такой электронный код в посольстве, сдав несколько тестов, а ранее и сертификаты о вакцинации и дневники о состоянии здоровья. – «Ведомости»), – говорится в сообщении, которое опубликовало Центральное телевидение. Кроме того, COVID-19 был исключен из списка заболеваний класса А, в отношении которых действуют особые ограничения пограничного контроля.
27 декабря Национальная иммиграционная администрация Китая объявила, что с 8 января также возобновляется выдача загранпаспортов его гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г. Кроме того, возобновится и прием заявлений в КНР от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство. Чуть ранее МИД Китая заявило, что упростит выдачу виз иностранцам, которые едут на работу, учебу или для воссоединения с семьей. Также будет возобновлена выдача транзитных китайских виз иностранцам на 24,72 и 144 часа.