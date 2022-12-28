Китай решил отменить карантин для въезжающих в страну и начать выдавать загранпаспорта

27 декабря Национальная иммиграционная администрация Китая объявила, что с 8 января также возобновляется выдача загранпаспортов его гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г. Кроме того, возобновится и прием заявлений в КНР от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство. Чуть ранее МИД Китая заявило, что упростит выдачу виз иностранцам, которые едут на работу, учебу или для воссоединения с семьей. Также будет возобновлена выдача транзитных китайских виз иностранцам на 24,72 и 144 часа.