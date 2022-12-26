Китай накрыла самая мощная вспышка COVID-19 в истории

23 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на документ Национальной комиссии здравоохранения сообщило о том, что, по оценке ее специалистов, только за 20 декабря в Китае могли заразиться COVID-19 почти 37 млн человек. Такой порядок заболевших делает нынешнюю вспышку в КНР самой крупной в мире с начала пандемии. Директор Национального центра инфекционных заболеваний КНР Чжан Вэньхун рассказал 22 декабря шанхайской газете The Paper об ожиданиях достижения пика инфекции в течение ближайшей недели. При этом многие эксперты сходятся, что тяжелая ситуация будет сохраняться как минимум в течение еще месяца-двух. Ситуацию в теории может усугубить массовое перемещение людей во время китайского Нового года, который страна в 2023 г. будет отмечать в конце января.