Китай накрыла самая мощная вспышка COVID-19 в истории

Китай накрыла самая мощная вспышка COVID-19 в историиНо возврата к политике «нулевой терпимости» пока не намечается
Национальная комиссия здравоохранения Китая приняла решение перестать публиковать ежедневные данные о COVID-19 с 25 декабря на фоне резкого роста числа случаев заражения в стране после начала отмены политики «нулевой терпимости», пишет Reuters. В ведомстве не указали причин такого решения, но уточнили, что соответствующие данные продолжит вести центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.
23 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на документ Национальной комиссии здравоохранения сообщило о том, что, по оценке ее специалистов, только за 20 декабря в Китае могли заразиться COVID-19 почти 37 млн человек. Такой порядок заболевших делает нынешнюю вспышку в КНР самой крупной в мире с начала пандемии. Директор Национального центра инфекционных заболеваний КНР Чжан Вэньхун рассказал 22 декабря шанхайской газете The Paper об ожиданиях достижения пика инфекции в течение ближайшей недели. При этом многие эксперты сходятся, что тяжелая ситуация будет сохраняться как минимум в течение еще месяца-двух. Ситуацию в теории может усугубить массовое перемещение людей во время китайского Нового года, который страна в 2023 г. будет отмечать в конце января.