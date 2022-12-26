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Китай накрыла самая мощная вспышка COVID-19 в истории

Но возврата к политике «нулевой терпимости» пока не намечается
Владимир Кулагин Глеб Мишутин
Новые угрозы экономике из-за волны COVID-19 могут быть связаны с нехваткой рабочей силы / Hector RETAMAL / AFP

Национальная комиссия здравоохранения Китая приняла решение перестать публиковать ежедневные данные о COVID-19 с 25 декабря на фоне резкого роста числа случаев заражения в стране после начала отмены политики «нулевой терпимости», пишет Reuters. В ведомстве не указали причин такого решения, но уточнили, что соответствующие данные продолжит вести центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.

23 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на документ Национальной комиссии здравоохранения сообщило о том, что, по оценке ее специалистов, только за 20 декабря в Китае могли заразиться COVID-19 почти 37 млн человек. Такой порядок заболевших делает нынешнюю вспышку в КНР самой крупной в мире с начала пандемии. Директор Национального центра инфекционных заболеваний КНР Чжан Вэньхун рассказал 22 декабря шанхайской газете The Paper об ожиданиях достижения пика инфекции в течение ближайшей недели. При этом многие эксперты сходятся, что тяжелая ситуация будет сохраняться как минимум в течение еще месяца-двух. Ситуацию в теории может усугубить массовое перемещение людей во время китайского Нового года, который страна в 2023 г. будет отмечать в конце января.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных