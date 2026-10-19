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В Москве пройдут ежегодные учения ФСО

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная служба охраны (ФСО) проведет в Москве плановые ежегодные тактико-специальные учения с 21 по 23 октября. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В учениях будут участвовать подразделения правоохранительных органов и экстренных служб России. Ключевые этапы мероприятия состоятся на территориях Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы. В ведомстве уточнили, что участники учений будут отрабатывать практические задачи, связанные с выполнением служебных обязанностей.

31 августа президент России Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата ФСО с 785 до 812 человек. В 2024 г. численность сотрудников ведомства составляла 775 человек.

В прошлом году плановые учения проводились с 27 по 30 октября в центре Москвы. Основные этапы также отрабатывали на территориях ключевых объектов: Дома правительства, комплекса зданий администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы.

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