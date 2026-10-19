В Москве пройдут ежегодные учения ФСО

В учениях будут участвовать подразделения правоохранительных органов и экстренных служб России. Ключевые этапы мероприятия состоятся на территориях Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы. В ведомстве уточнили, что участники учений будут отрабатывать практические задачи, связанные с выполнением служебных обязанностей.