В Кремле подтвердили возможную встречу Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести встречу в течение ближайших месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«[Лидеры государств] говорили, что в течение пары месяцев они условились снова провести встречу. Путин и Лукашенко встречаются регулярно, повестка дня весьма и весьма загруженная, что, конечно, требует постоянного внимания глав государств к текущим вопросам», – сказал он.
Песков напомнил, что накануне, 5 февраля, у Путина и Лукашенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств обсудили широкий круг вопросов, в том числе и вопрос по проведению заседания Высшего госсовета Союзного государства.
5 февраля в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что заседание предварительно запланировано на апрель – май, тогда же будут подписаны все необходимые документы, формализующие «имеющиеся договоренности».
Помимо этого, лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений – в частности, дальнейшие шаги по обеспечению безопасности России и Белоруссии. Путин и Лукашенко договорились «в ближайшее время» определить дату встречи. «Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия», – уточнили в пресс-службе белорусского лидера.
В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались 19 декабря 2022 г., когда глава России впервые с 2019 г. посетил Минск. В ходе переговоров российский президент заявил, что Белоруссия является союзником России «в прямом смысле». «Хочу отметить, что и так все хорошо известно. Но все-таки надо подчеркнуть, что Белоруссия является не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитываем интересы друг друга на протяжении предыдущих лет. Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», – сказал он.