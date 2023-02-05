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Пресс-конференция президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет в феврале

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет в феврале пресс-конференцию с участием журналистов, блогеров и представителей общественности, сообщило «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

«Журналистов и ваших коллег более всего интересует возможность самим лично поговорить с главой государства. Хочу проанонсировать: в феврале у нас запланирован «Большой разговор с президентом». Он, как обычно, пройдет в широком составе. Мы приглашаем наших журналистов, блогеров, общественников к максимально открытому разговору с президентом в прямом эфире», – сказала она.

Последнее подобное мероприятие проходило в августе 2021 г. Паузу Эйсмонт объяснила тем, что нужно было дать возможность и журналистам, и президенту подвести итоги «непростого, но неплохого 2022 г.». Пресс-секретарь отметила, что теперь по итогам января есть вся необходимая статистика, и пообещала, что Лукашенко будет «максимально открыт и ответит на все вопросы журналистов».

30 января ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме сообщил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию также может состояться 20 или 21 февраля. Другой собеседник отметил, что вероятность того, что глава государства выступит с ним в двадцатых числах февраля, высока. 31 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дату послания Кремль «своевременно сообщит».

Ожидалось, что послание главы государства Федеральному собранию состоится в конце 2022 г. В частности, источник «РИА Новости» допускал, что послание президента парламенту может состояться 27 декабря. Позже Песков сообщил о переносе мероприятия на 2023 г. 22 декабря 2022 г. Путин анонсировал послание Федеральному собранию в начале 2023 г. Точной даты он тогда не назвал.

До этого Песков неоднократно говорил, что точная дата послания Путина Федеральному собранию не определена. В ноябре 2022 г. он отмечал, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будут зависеть от «весьма динамичного» графика Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных