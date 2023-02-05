Пресс-конференция президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет в феврале

Последнее подобное мероприятие проходило в августе 2021 г. Паузу Эйсмонт объяснила тем, что нужно было дать возможность и журналистам, и президенту подвести итоги «непростого, но неплохого 2022 г.». Пресс-секретарь отметила, что теперь по итогам января есть вся необходимая статистика, и пообещала, что Лукашенко будет «максимально открыт и ответит на все вопросы журналистов».