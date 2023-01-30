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ТАСС: Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля, передает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

«Послание [президента] может состояться 20 либо 21 февраля», – сказал собеседник агентства. Другой источник отметил, что вероятность того, что глава государства выступит с ним в двадцатых числа февраля, высока.

Ранее были перенесены ряд традиционных мероприятий, которые проходят в конце года. В частности, на 2023 г. было отложено обращение президента к Федеральному собранию, а также перенесена большая пресс-конференция. Что касается прямой линии, в ходе которой глава государства отвечает на вопросы граждан, то ее даты еще не были определены. До этого, 9 ноября 2022 г., пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что даты этих мероприятий будут зависеть от графика президента, который он охарактеризовал как «весьма динамичный».

22 декабря 2022 г. Путин анонсировал свое послание Федеральному собранию в начале 2023 г., при этом конкретных дат он не назвал. По словам главы государства, нужны время и дополнительный анализ происходящего и грядущих планов, чтобы послание «выглядело основательно, фундаментально».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных