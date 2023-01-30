ТАСС: Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля

Ранее были перенесены ряд традиционных мероприятий, которые проходят в конце года. В частности, на 2023 г. было отложено обращение президента к Федеральному собранию, а также перенесена большая пресс-конференция. Что касается прямой линии, в ходе которой глава государства отвечает на вопросы граждан, то ее даты еще не были определены. До этого, 9 ноября 2022 г., пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что даты этих мероприятий будут зависеть от графика президента, который он охарактеризовал как «весьма динамичный».