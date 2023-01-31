Песков: подготовка к посланию Путина Федеральному собранию не прекращалась

Ожидалось, что послание главы государства Федеральному собранию состоится в конце 2022 г. В частности, источник «РИА Новости» допускал, что послание президента парламенту может состояться 27 декабря. Позже Песков сообщил о переносе мероприятия на 2023 г. 22 декабря 2022 г. Путин анонсировал послание Федеральному собранию в начале 2023 г. Точной даты он тогда не назвал.