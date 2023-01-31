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Песков: подготовка к посланию Путина Федеральному собранию не прекращалась

Ведомости

Подготовка к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не прекращалась, работа постоянно ведется, о дате мероприятия Кремль сообщит позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Она не то, что началась, она и не прекращалась. Работа постоянно ведется, это достаточно длительный растянутый по времени процесс. Работа ведется, конечно», — сказал он. Песков подчеркнул, что дату послания Кремль «своевременно сообщит».

Накануне, 30 января, источник ТАСС в Госдуме заявил, что послание президента Федеральному собранию может состояться 20 или 21 февраля. Другой собеседник также отметил, что вероятность того, что глава государства выступит с ним в двадцатых числах февраля, высока.

Ожидалось, что послание главы государства Федеральному собранию состоится в конце 2022 г. В частности, источник «РИА Новости» допускал, что послание президента парламенту может состояться 27 декабря. Позже Песков сообщил о переносе мероприятия на 2023 г. 22 декабря 2022 г. Путин анонсировал послание Федеральному собранию в начале 2023 г. Точной даты он тогда не назвал.

До этого Песков неоднократно говорил, что точная дата послания Путина Федеральному собранию не определена. В ноябре 2022 г. он отмечал, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от «весьма динамичного» графика Путина. Позже Песков призвал журналистов прекратить «гадания на кофейной гуще».

В предыдущий раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных