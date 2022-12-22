Путин анонсировал свое послание Федеральному собранию в начале 2023 года
Послание Федеральному собранию состоится в начале следующего года. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции, передают «РИА Новости».
«Мы это сделаем в начале года, безусловно, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание», — заявил глава государства.
На пресс-конференции Путин сказал о том, что нужны время и дополнительный анализ происходящего и грядущих планов, чтобы послание «выглядело основательно, фундаментально». Президент заверил, что это будет сделано в новом году, не уточнив точных дат.
О том, что послание Путина Федеральному собранию состоится уже в 2023 г. ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Причины переноса представитель Кремля не стал комментировать. Песков сказал, что в рабочем графике президента «возможны незначительные передвижения».
В предыдущий раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.