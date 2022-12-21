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Послания Владимира Путина Федеральному собранию в этом году не будет

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 2023 г., заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«До нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание. График идет очень напряженный. Географически это уже произойдет в следующем году. По срокам мы будем ориентировать, будем уточнять», — прокомментировал Песков информацию в СМИ о переносе послания на следующий год.

Причины переноса представитель Кремля не стал комментировать. Песков сказал, что в рабочем графике президента «возможны незначительные передвижения».

О переносе послания президента Федеральному собранию на следующий год говорилось неоднократно. Об этом на прошлой неделе сообщал ТАСС со ссылкой на источник в парламенте. По мнению собеседника агентства, в этом году послание уже не состоится. Сегодня ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента (АП), также сообщил, что послание Федеральному собранию не состоится в 2022 г., оно перенесено на следующий год.

Песков не раз говорил об отсутствии точной даты послания Путина Федеральному собранию. 14 декабря представитель Кремля заявил, что оно может состояться в следующем году.

В предыдущий раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных