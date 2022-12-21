Послания Владимира Путина Федеральному собранию в этом году не будет

О переносе послания президента Федеральному собранию на следующий год говорилось неоднократно. Об этом на прошлой неделе сообщал ТАСС со ссылкой на источник в парламенте. По мнению собеседника агентства, в этом году послание уже не состоится. Сегодня ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента (АП), также сообщил, что послание Федеральному собранию не состоится в 2022 г., оно перенесено на следующий год.