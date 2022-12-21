«Коммерсантъ» сообщил о переносе послания Путина на 2023 год

Осведомленный источник в АП добавил, что заочного послания также ждать не стоит. По его мнению, президенту следует выступить перед парламентариями, когда станет ясна обстановка в зоне спецоперации. «У Владимира Путина послание всегда связано с некоторой картиной будущего», — пояснил источник, близкий к АП. Он отметил, что в послании придется говорить и о СВО, в то же время прогнозы по ней пока делать сложно.