«Коммерсантъ» сообщил о переносе послания Путина на 2023 год
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не состоится в 2022 г., оно перенесено на следующий год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента (АП).
Собеседники газеты утверждают, что послание будет сдвинуто на следующий год.
Осведомленный источник в АП добавил, что заочного послания также ждать не стоит. По его мнению, президенту следует выступить перед парламентариями, когда станет ясна обстановка в зоне спецоперации. «У Владимира Путина послание всегда связано с некоторой картиной будущего», — пояснил источник, близкий к АП. Он отметил, что в послании придется говорить и о СВО, в то же время прогнозы по ней пока делать сложно.
О переносе послания Федеральному собранию на 2023 г. сообщал ТАСС со ссылкой на источник в парламенте еще на прошлой неделе. По мнению собеседника агентства, в этом году послание уже не состоится.
В то же время «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщали, что послание президента парламенту может состояться 27 декабря. Однако собеседник агентства указывал на «неоднозначность» этой информации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав ее ошибочной. До этого представитель Кремля неоднократно говорил, что точная дата послания Путина парламенту не определена.
После публикации ТАСС Песков вновь прокомментировал сроки выступления Путина перед парламентариями. Он утвердительно ответил на вопрос о возможном послании Путина в следующем году, отметив, что это «очевидная истина». В то же время Песков призвал журналистов прекратить «гадания на кофейной гуще».
В предыдущий раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.