Песков прокомментировал данные о переносе послания Путина на следующий год
Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию может состояться в следующем году, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Что касается сообщения — возможно ли в следующем году — безусловно возможно. Это достаточно такая истина очевидная», — сказал представитель Кремля
Отвечая на вопрос, может ли послание президента быть в письменном виде, Песков ответил отрицательно.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в парламенте сообщил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в следующем году. До этого «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщали, что послание может состояться 27 декабря. При этом собеседник агентства указывал на «неоднозначность» этой информации.
После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав ее ошибочной. До этого представитель Кремля неоднократно говорил, что точная дата послания Путина парламенту не определена.
Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.