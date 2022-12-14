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Песков прокомментировал данные о переносе послания Путина на следующий год

Ведомости

Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию может состояться в следующем году, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Что касается сообщения — возможно ли в следующем году — безусловно возможно. Это достаточно такая истина очевидная», — сказал представитель Кремля

Отвечая на вопрос, может ли послание президента быть в письменном виде, Песков ответил отрицательно.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в парламенте сообщил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в следующем году. До этого «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщали, что послание может состояться 27 декабря. При этом собеседник агентства указывал на «неоднозначность» этой информации.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав ее ошибочной. До этого представитель Кремля неоднократно говорил, что точная дата послания Путина парламенту не определена.

Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных