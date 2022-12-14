Песков прокомментировал данные о переносе послания Путина на следующий год

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в парламенте сообщил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в следующем году. До этого «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщали, что послание может состояться 27 декабря. При этом собеседник агентства указывал на «неоднозначность» этой информации.