ТАСС: послание Путина Федеральному собранию может состояться в следующем году
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в следующем году, передает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.
«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сказал собеседник агентства.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме ранее сообщили, что послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря. При этом собеседник агентства указывал на «неоднозначность» этой информации.
После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав ее ошибочной. До этого представитель Кремля неоднократно говорил, что точная дата послания Путина парламенту не определена.
В начале ноября Песков отмечал, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будут зависеть от «весьма динамичного» графика Путина. Позже он сообщил, что подготовка к этим мероприятиям уже началась.
В 2021 г. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 апреля. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.