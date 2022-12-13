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В Кремле опровергли данные о послании Путина Федеральному собранию в декабре

Ведомости

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не состоится 27 декабря, информация об этом ошибочна. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это неправильное сообщение агентства «РИА Новости», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщили, что послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря. При этом собеседник агентства указывал на «неоднозначность» этой информации.

До этого Песков неоднократно говорил, что точная дата послания Путина Федеральному собранию не определена. 1 декабря он уточнил, что информации об этом по-прежнему не появилось. В начале ноябре Песков отмечал, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от «весьма динамичного» графика Путина. Позже он сообщил, что подготовка к этим мероприятиям уже началась.

В предыдущий раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных