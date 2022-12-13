В Кремле опровергли данные о послании Путина Федеральному собранию в декабре

До этого Песков неоднократно говорил, что точная дата послания Путина Федеральному собранию не определена. 1 декабря он уточнил, что информации об этом по-прежнему не появилось. В начале ноябре Песков отмечал, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от «весьма динамичного» графика Путина. Позже он сообщил, что подготовка к этим мероприятиям уже началась.