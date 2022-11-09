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Песков: обращение к Федеральному собранию будет зависеть от графика Путина

Ведомости

Обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от его графика, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будем вас информировать. Смотрим, подстраиваемся под график президента. Он весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная. И как только мы определимся, мы вам расскажем», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

В начале сентября Песков говорил, что глава государства выступит с обращением к парламенту до конца это года, однако точные сроки указаны не были. Позже появилась информация о том, что Путин может выступить с обращением 30 сентября — после подведения итогов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Однако эта информация не подтвердилась, 30 сентября Путин выступил в Кремле перед подписанием договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России с главами этих регионов.

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До этого пресс-секретарь президента неоднократно сообщал о переносе обращения Путина к Федеральному собранию на более поздний срок. В частности, в конце декабря 2021 г. Песков сообщал, что оно запланировано на начало 2022 г. и подготовка уже началась, но в конце января он допустил, что оно может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом. В начале февраля источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщали, что ежегодное послание может быть оглашено в начале марта. В июле Песков сказал, что это обращение произойдет осенью.

Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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