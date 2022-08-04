В Кремле допустили объединение прямой линии Путина с пресс-конференцией

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые прямую линию провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. Впервые прямая линия и пресс-конференция Путина были объединены в 2020 г. В 2021 г. в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов.