В Кремле допустили объединение прямой линии Путина с пресс-конференцией
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным может быть объединена с большой пресс-конференцией, однако каких-либо решений на этот счет еще не принято, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы так делали. Неплохо получилось, может быть объединим. Но решения пока не принято», – ответил он на вопрос журналистов о том, могут ли объединить два мероприятия.
Песков также рассказал, что прямая линия может пройти «осенью, ближе к зиме», однако подчеркнул, что дата пока не назначена.
Ранее в июле Песков рассказывал, что формат проведения прямой линии с президентом в этом году будет зависеть от ситуации с коронавирусом и рекомендаций Роспотребнадзора. До этого в Кремле утверждали, что прямая линия с президентом обязательно состоится в этом году, уже идет предварительная подготовка к ней.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые прямую линию провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. Впервые прямая линия и пресс-конференция Путина были объединены в 2020 г. В 2021 г. в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов.
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