Песков вновь заявил об отсутствии даты послания Путина Федеральному собранию

Песков ранее уже неоднократно сообщал, что точных дат послания президента пока нет. 9 ноября Песков сказал, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от его графика, который он охарактеризовал как «весьма динамичный». Позже он подтвердил информацию о том, что подготовка к этим мероприятиям уже началась.