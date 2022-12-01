Песков вновь заявил об отсутствии даты послания Путина Федеральному собранию
Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию по-прежнему не определена, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока информация не появилась, будем вас информировать», – ответил он на вопрос, известна ли дата мероприятия.
Песков ранее уже неоднократно сообщал, что точных дат послания президента пока нет. 9 ноября Песков сказал, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от его графика, который он охарактеризовал как «весьма динамичный». Позже он подтвердил информацию о том, что подготовка к этим мероприятиям уже началась.
Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.
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