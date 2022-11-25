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Песков опроверг планы Путина в ходе послания объявить о мобилизации страны

Ведомости

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, президент России Владимир Путин не собирается объявлять о мобилизации страны в ходе своего послания Федеральному собранию, пишут «РИА Новости». 

«Информация СМИ о послании Путина, в котором якобы будет объявлено о “мобилизации страны”, не соответствует действительности», — сказал он. 

Когда именно состоится послание Федеральному собранию, пока неизвестно. Песков уже неоднократно сообщал, что точных дат послания президента пока нет. 9 ноября Песков сказал, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от его графика, который он охарактеризовал как «весьма динамичный». Позже он подтвердил информацию о том, что подготовка к этим мероприятиям уже началась. 

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В середине ноября он ответил на вопрос о проведении прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая традиционно проводится в декабре. «Президент не определился с точными сроками целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим нелогично. Они должны разноситься по времени. Наверное, самое главное — это, конечно, послание Федеральному собранию. После того, как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям», — сказал он. 

В начале сентября Песков говорил, что глава государства выступит с обращением к парламенту до конца это года, однако точные сроки указаны не были. Позже появилась информация о том, что Путин может выступить с обращением 30 сентября — после подведения итогов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Однако эта информация не подтвердилась, 30 сентября Путин выступил в Кремле перед подписанием договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России с главами этих регионов. 

Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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