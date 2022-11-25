Песков сообщил об отсутствии точных сроков по посланию Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точных дат, в которые глава государства Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию, пока нет, пишут «РИА Новости».
«Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим», — сказал он.
Песков уже неоднократно сообщал, что точных дат послания президента пока нет. 9 ноября Песков сообщил, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от его графика, который он охарактеризовал как «весьма динамичный». Позже он подтвердил информацию о том, что подготовка к этим мероприятиям уже началась.
В середине ноября он ответил на вопрос о проведении прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая традиционно проводится в декабре. «Президент не определился с точными сроками целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим нелогично. Они должны разноситься по времени. Наверное, самое главное — это, конечно, послание Федеральному собранию. После того, как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям», — сказал он.
В начале сентября Песков говорил, что глава государства выступит с обращением к парламенту до конца это года, однако точные сроки указаны не были. Позже появилась информация о том, что Путин может выступить с обращением 30 сентября — после подведения итогов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Однако эта информация не подтвердилась, 30 сентября Путин выступил в Кремле перед подписанием договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России с главами этих регионов.
Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.
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