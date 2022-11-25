Песков сообщил об отсутствии точных сроков по посланию Федеральному собранию

В начале сентября Песков говорил, что глава государства выступит с обращением к парламенту до конца это года, однако точные сроки указаны не были. Позже появилась информация о том, что Путин может выступить с обращением 30 сентября — после подведения итогов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Однако эта информация не подтвердилась, 30 сентября Путин выступил в Кремле перед подписанием договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России с главами этих регионов.