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Песков прокомментировал данные о возможном переносе пресс-конференции Путина

Ведомости

В Кремле еще не определились с датами проведения послания Федеральному собранию, прямой линии и итоговой пресс-конференции, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что логично было бы проводить эти мероприятия в разное время. 

«Президент [России Владимир Путин] не определился с точными сроками целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим нелогично. Они должны разноситься по времени. Наверное, самое главное — это, конечно, послание Федеральному собранию. После того как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям», — сказал он.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил, что ежегодная большая пресс-конференция президента и прямая линия с ним могут быть перенесены на 2023 г. Пока нет окончательного решения о том, проводить ли до конца года эти мероприятия, рассказали собеседники издания. По словам одного из них, на окончательное решение о проведении мероприятий может повлиять в том числе ситуация в зоне СВО. 

Ранее по теме: РБК узнал о начавшейся в Кремле подготовке к посланию Путина

Точной даты, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, нет, сказал сегодня Песков. Предполагается, что обращение состоится до конца года. 9 ноября Песков сообщил, что послание к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будут зависеть от его графика, который он охарактеризовал как «весьма динамичный».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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