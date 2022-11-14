Песков прокомментировал данные о возможном переносе пресс-конференции Путина
В Кремле еще не определились с датами проведения послания Федеральному собранию, прямой линии и итоговой пресс-конференции, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что логично было бы проводить эти мероприятия в разное время.
«Президент [России Владимир Путин] не определился с точными сроками целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим нелогично. Они должны разноситься по времени. Наверное, самое главное — это, конечно, послание Федеральному собранию. После того как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям», — сказал он.
Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил, что ежегодная большая пресс-конференция президента и прямая линия с ним могут быть перенесены на 2023 г. Пока нет окончательного решения о том, проводить ли до конца года эти мероприятия, рассказали собеседники издания. По словам одного из них, на окончательное решение о проведении мероприятий может повлиять в том числе ситуация в зоне СВО.
Точной даты, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, нет, сказал сегодня Песков. Предполагается, что обращение состоится до конца года. 9 ноября Песков сообщил, что послание к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будут зависеть от его графика, который он охарактеризовал как «весьма динамичный».
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