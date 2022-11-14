Песков прокомментировал данные о возможном переносе пресс-конференции Путина

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил, что ежегодная большая пресс-конференция президента и прямая линия с ним могут быть перенесены на 2023 г. Пока нет окончательного решения о том, проводить ли до конца года эти мероприятия, рассказали собеседники издания. По словам одного из них, на окончательное решение о проведении мероприятий может повлиять в том числе ситуация в зоне СВО.