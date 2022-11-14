В Кремле заявили об отсутствии точной даты послания Путина
Точной даты, когда президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, пока нет, это мероприятия планируется провести до конца года, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока до конца года планируем [оглашение послания]. По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», — сказал он (цит. по ТАСС).
9 ноября Песков сообщил, что обращение к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от его графика, который он охарактеризовал как «весьма динамичный». Позже он подтвердил информацию о том, что подготовка к этому мероприятию уже началась.
В начале сентября Песков говорил, что глава государства выступит с обращением к парламенту до конца это года, однако точные сроки указаны не были. Позже появилась информация о том, что Путин может выступить с обращением 30 сентября — после подведения итогов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Однако эта информация не подтвердилась, 30 сентября Путин выступил в Кремле перед подписанием договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России с главами этих регионов.
До этого пресс-секретарь президента неоднократно сообщал о переносе обращения Путина к Федеральному собранию на более поздний срок. В частности, в конце декабря 2021 г. Песков сообщал, что оно запланировано на начало 2022 г. и подготовка уже началась, но в конце января он допустил, что оно может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом. В начале февраля источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщали, что ежегодное послание может быть оглашено в начале марта. В июле Песков сказал, что это обращение произойдет осенью.
Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.
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