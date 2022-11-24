В Кремле анонсировали встречу Путина с матерями мобилизованных

Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что встреча главы государства может состояться 27 ноября. Один из собеседников уточнил, что она «логично ляжет в празднование Дня матери», которому в этом году придали «новый стимул» указом президента об учреждении звания «Мать-героиня». Он был подписан 15 августа и предполагает материальное поощрение в 1 млн руб. для женщин, у которых есть 10 и более детей.