В Кремле анонсировали встречу Путина с матерями мобилизованных
Президент России Владимир Путин проведет встречу с матерями участников специальной военной операции в преддверии Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября (в этом году — 27 ноября), сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что на встречу приглашены женщины, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — сейчас находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
О том, что встреча Путина с семьями мобилизованных готовится, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 22 ноября. Он также отметил, что встреча президента с матерями военнослужащих станет не единственным мероприятием, касающимся темы мобилизованных. Он подтвердил, что также ожидается встреча главы государства с призванными в рамках частичной мобилизации.
Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что встреча главы государства может состояться 27 ноября. Один из собеседников уточнил, что она «логично ляжет в празднование Дня матери», которому в этом году придали «новый стимул» указом президента об учреждении звания «Мать-героиня». Он был подписан 15 августа и предполагает материальное поощрение в 1 млн руб. для женщин, у которых есть 10 и более детей.
7 ноября Путин заявил о желании встретиться с мобилизованными гражданами в ходе беседы с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Президент отметил важность темы поддержки мобилизованных и их семей, а также призвал обсуждать эти вопросы с людьми напрямую.
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