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Путин пообещал обсудить с гражданами ситуацию с выплатами мобилизованным

Ведомости

Президент России Владимир Путин намерен лично встретиться с гражданами страны, чтобы выяснить, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных. Об этом российский лидер сообщил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей. 

В ходе беседы Путин отметил важность темы поддержки мобилизованных и их семей. Он призвал обсуждать эти вопросы с людьми напрямую и сообщил, что и сам планирует встретиться с россиянами. 

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — заявил российский президент (цитата по ТАСС). 

Путин также указал на ряд вопросов по мобилизации в регионе, «которые подлежат решению». Российский лидер поручил главе Тверской области предоставить ему данные, а также подготовить предложения по разрешению этих вопросов. 

В октябре Руденя сообщил, что мобилизованные в Тверской области получат единовременную выплату в размере 150 000 руб. Средства обещали перевести в течение нескольких дней, начиная с 18 октября. 

На прошлой неделе, 3 ноября, Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. Реализацию указа Путин поручил правительству.

1 ноября российский президент заявил, что поддержка мобилизованных и их семей является одним из приоритетных направлений деятельности властей РФ. Он также призвал не превращать этот процесс в рутину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных