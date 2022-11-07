Путин пообещал обсудить с гражданами ситуацию с выплатами мобилизованным
Президент России Владимир Путин намерен лично встретиться с гражданами страны, чтобы выяснить, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных. Об этом российский лидер сообщил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
В ходе беседы Путин отметил важность темы поддержки мобилизованных и их семей. Он призвал обсуждать эти вопросы с людьми напрямую и сообщил, что и сам планирует встретиться с россиянами.
«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — заявил российский президент (цитата по ТАСС).
Путин также указал на ряд вопросов по мобилизации в регионе, «которые подлежат решению». Российский лидер поручил главе Тверской области предоставить ему данные, а также подготовить предложения по разрешению этих вопросов.
В октябре Руденя сообщил, что мобилизованные в Тверской области получат единовременную выплату в размере 150 000 руб. Средства обещали перевести в течение нескольких дней, начиная с 18 октября.
На прошлой неделе, 3 ноября, Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. Реализацию указа Путин поручил правительству.
1 ноября российский президент заявил, что поддержка мобилизованных и их семей является одним из приоритетных направлений деятельности властей РФ. Он также призвал не превращать этот процесс в рутину.
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