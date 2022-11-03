Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим 195 000 рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Установить <...> единовременную денежную выплату в размере 195 000 руб.», — говорится в указе.
Кроме того, реализацию указа Путин поручил правительству РФ. Кабмин должен определить порядок выплаты и обеспечить финансирование расходов.
19 октября президент РФ утвердил перечень поручений, касающийся поддержки мобилизованных россиян, а также их семей. В частности, Путин поручил выплачивать мобилизованным не менее 195 000 руб. в месяц.
«Установить для граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 000 руб. за календарный месяц», — говорилось в документе.
1 ноября российский президент заявил, что поддержка мобилизованных и их семей является одним из приоритетных направлений деятельности властей РФ. Он также призвал не превращать этот процесс в рутину.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в РФ. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах.
31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса