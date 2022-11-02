Турчак предложил Мишустину установить единовременные выплаты мобилизованным в 195 000 рублей

Помимо этого Турчак предлагает премьеру дополнить ряд уже действующих мер. К примеру, 7 октября вступил в силу закон, согласно которому мобилизованные граждане смогут претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы. Эта льгота распространяется и на членов семей военнослужащих. Единоросс предлагает исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам участников боевых действий в период кредитных каникул. Сейчас в течение срока действия льготного периода на размер основного долга по потребкредиту ежемесячно начисляются проценты по ставке, равной 2/3 от рассчитанного ЦБ среднерыночного значения, но Турчак предлагает компенсировать эти средства из федерального бюджета. «Ведомости» запросили топ-20 российских банков по поводу возможностей реализации такого предложения.