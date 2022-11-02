Турчак предложил Мишустину установить единовременные выплаты мобилизованным в 195 000 рублей

Турчак предложил Мишустину установить единовременные выплаты мобилизованным в 195 000 рублейРегиональные меры поддержки участников боевых действий и их семей предложено стандартизировать
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил установить единовременные выплаты в 195 000 руб. для мобилизованных и добровольцев, компенсировать банкам потерянные средства во время кредитных каникул призывников и предоставить бесплатное питание детям участников боевых действий. Эти и другие предложения Турчак, по словам источника в «Единой России», изложил в письме к главе правительства Михаилу Мишустину, который с 21 октября также возглавил координационный совет по обеспечению потребностей военной спецоперации. Представитель партии подтвердил «Ведомостям», что предложения в адрес Мишустина отправлены. Они, по словам партийца, направлены на принятие «системных мер» по законодательному регулированию по итогам анализа обращений граждан.
Сейчас меры соцподдержки зависят в том числе от финансовых возможностей регионов, что «порождает чувство социальной несправедливости у людей, участвующих в выполнении боевых задач», утверждает Турчак. Если президент Владимир Путин заявил, что 195 000 руб. – это минимальная сумма зарплаты по контракту мобилизованных, то субъекты Федерации поддерживают их по-разному. К примеру, для москвичей установлена ежемесячная доплата в 50 000 руб., а в ряде других регионов речь идет лишь о единоразовых выплатах разного порядка: на Камчатке единовременная выплата составила 150 000 руб., в Кемеровской области – 200 000 руб., в Псковской области – 50 000 руб.
Турчак предлагает установить федеральную единоразовую выплату в 195 000 руб. для мобилизованных и добровольцев. По словам собеседника «Ведомостей», в партии рассчитывают, что эта поддержка будет не столько стимулирующего свойства, сколько поможет «достичь справедливости», т. е. коснется уже уехавших в зону боевых действий.
Это значит, 300 000 мобилизованных и 13 000 добровольцев (такое количество назвал 28 октября министр обороны Сергей Шойгу).
Помимо этого Турчак предлагает премьеру дополнить ряд уже действующих мер. К примеру, 7 октября вступил в силу закон, согласно которому мобилизованные граждане смогут претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы. Эта льгота распространяется и на членов семей военнослужащих. Единоросс предлагает исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам участников боевых действий в период кредитных каникул. Сейчас в течение срока действия льготного периода на размер основного долга по потребкредиту ежемесячно начисляются проценты по ставке, равной 2/3 от рассчитанного ЦБ среднерыночного значения, но Турчак предлагает компенсировать эти средства из федерального бюджета. «Ведомости» запросили топ-20 российских банков по поводу возможностей реализации такого предложения.
Кроме того, по словам собеседника в партии, на согласовании в правительстве уже находится законопроект, который предполагает введение бесплатного двухразового питания для учащихся детей как участвующих в военной операции, так и погибших в зоне боевых действий. Сейчас бесплатным питанием обеспечиваются школьники младших классов и дети с ограниченными возможностями здоровья. Турчак попросил Мишустина поддержать инициативу.
Собрав жалобы и обращения с мест, «Единая Россия» хочет «федерализировать» практики из субъектов, говорит политолог Виталий Иванов. Еще одно письмо Турчак одновременно отправил региональным отделениям в разных субъектах Федерации. В нем он приводит собранные у регионов-соседей примеры соцподдержки участников боевых действий, которые предлагается распространить на те регионы, где такие меры еще не работают. В частности, называется материальная поддержка в виде единовременных выплат и выплат семьям с детьми и т. д.
Политолог Евгений Минченко тоже считает, что инициатива шла «снизу вверх»: «Как бы «Единая Россия» потом ни использовала эти предложения, важно, что партия аккумулирует лучшие из них».
В подготовке статьи участвовали Евгения Кузнецова и Евгения Дубровина