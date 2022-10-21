Регионы обсудили с Кремлем помощь семьям мобилизованных

«Одна из задач – собрать по стране срез проблем, которые волнуют граждан и которые могут потребовать системных решений, в том числе на уровне законодательства», – пояснил источник. По словам этого собеседника «Ведомостей», сейчас людей меньше беспокоит сам факт мобилизации, но их волнует, «как жить в этих условиях», т. е. бытовые вопросы, к примеру: сохраняется ли оплата за ЖКХ человека, если он мобилизован и т. д. «Это вопросы, которые надо решать вдолгую», – говорит собеседник «Ведомостей». Кроме того, перед региональными властями и помогающими им властями была поставлена задача «опуститься до каждого муниципалитета», дойти до каждой семьи, чтобы понять, что им требуется. То есть не только спросить, что нужно с точки зрения регулирования, но и оказать волонтерскую поддержку.