Регионы обсудили с Кремлем помощь семьям мобилизованных

Регионы обсудили с Кремлем помощь семьям мобилизованныхТакое совещание провел куратор внутренней политики Сергей Кириенко
Накануне объявления Владимиром Путиным в четырех новых регионах военного положения (ВП) и введения на остальной территории страны разных уровней реагирования на угрозы первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко провел с регионами совещание, посвященное мобилизации. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника, близких к АП. В совещании приняли участие представители региональных властей (губернаторы, главы правительств, заместители по внутренней политике – в зависимости от субъекта РФ), а также ОНФ, движения «Мы вместе», «Единой России» и др.
«Одна из задач – собрать по стране срез проблем, которые волнуют граждан и которые могут потребовать системных решений, в том числе на уровне законодательства», – пояснил источник. По словам этого собеседника «Ведомостей», сейчас людей меньше беспокоит сам факт мобилизации, но их волнует, «как жить в этих условиях», т. е. бытовые вопросы, к примеру: сохраняется ли оплата за ЖКХ человека, если он мобилизован и т. д. «Это вопросы, которые надо решать вдолгую», – говорит собеседник «Ведомостей». Кроме того, перед региональными властями и помогающими им властями была поставлена задача «опуститься до каждого муниципалитета», дойти до каждой семьи, чтобы понять, что им требуется. То есть не только спросить, что нужно с точки зрения регулирования, но и оказать волонтерскую поддержку.
Один из собеседников говорит, что с Кириенко обсуждались конкретные примеры удачной помощи семьям мобилизованных. Сейчас стоит задача успокоить людей, в том числе и после введения ВП, дать понять, что для подавляющего большинства субъектов почти ничего не меняется, говорит он. При этом на самом совещании с Кириенко введение ВП и иных режимов не обсуждалось, говорят два источника «Ведомостей».
Президент 19 октября подписал указ о мерах, которые должны осуществляться в регионах в связи с ВП. Одно из положений этого указа предписывает губернаторам создать оперативные штабы и возглавить их. В состав этих штабов должны войти представители Минобороны и других силовых ведомств, органов власти и организаций региона. Именно эти штабы должны заниматься исполнением указов президента, которые вводят в регионах разные «режимы реагирования». В результате должна быть усилена охрана объектов энергетики, коммуникаций и связи и др.
Еще до подписания указов от 19 октября близкий к АП источник говорил, что Кириенко формирует в регионах структуру для управления процессами, связанными с мобилизацией. Поэтому формируются штабы, в которые входят, например, вице-губернаторы по внутренней и социальный политике, силовики, представители ЦУР и др., говорил источник. Такие штабы создавались не во всех регионах, но вопросы по обеспечению нужд мобилизованных замкнуты на руководство субъектов РФ, говорит другой источник: в целом система напоминает ту, что была при пандемии коронавируса.
Перед губернаторами стоит задача разбирать ошибки при мобилизации, помогать с наборами призывника и оказывать поддержку их семьям, говорит источник, близкий к АП. Он также подтверждает, что, по сути, Кириенко осуществляет идеологическое сопровождение мобилизации – например, по линии управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) формируются агитбригады для поддержки мобилизованных, а по линии управления президента по общественным проектам идет помощь волонтеров. «Ведомости» писали, что внутриполитический блок также содействует подготовке агитационных бригад, которые рассказывают призывникам о смысле происходящего.
По сути, президент своим указом структурировал меры, которые действовали в разных регионах с начала частичной мобилизации 21 сентября. Об этом эксперты и губернаторы говорили 20 октября на круглом столе ЭИСИ. Политолог Александр Асафов отмечает, что теперь меры «были упорядочены». Он напоминает, что подобный механизм реагирования – в том числе и с созданием координационного штаба правительства под руководством премьера Михаила Мишустина – действовал в пандемию, вторая линия координации шла по линии комиссии Госсовета по госуправлению во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сейчас будет действовать такая же схема.
Несколько губернаторов на круглом столе рассказали о тех мерах, которые принимаются в их регионах. К примеру, глава Кировской области, экс-референт УГС Александр Соколов сказал, что среди мер поддержки – льготы для семей мобилизованных, в том числе по транспортному налогу, а также частичная компенсация газификации. В созданный им после указа штаб вошли представители силовых ведомств и правительства. «Вчерашний указ президента, по сути, легитимизировал нашу деятельность, которая была после начала мобилизации», – говорит он.
Глава Якутии Айсен Николаев, в свою очередь, рассказал, что в четверг был на совещании с вице-премьером Юрием Трутневым и руководством Восточного военного округа. На нем обсуждались вопросы, связанные с мобилизацией, в том числе проблемы с обмундированием и снабжением. Сейчас губернаторы вместе с ответственными лицами проводят проверку существующих планов по территориальной обороне «на предмет их актуальности», отметил Николаев.