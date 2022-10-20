Депутаты ищут способ стимулировать выплаты материальной помощи мобилизованным

В начале октября о разработке аналогичных поправок в Налоговый кодекс заявлял председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Документ направлен в правительство для получения официального отзыва. Он также полагает, что обязанность организации удержать из суммы выплаты 13% и заплатить из своего бюджета еще до 27% удерживает работодателей от поддержки мобилизованных. Председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил «Ведомостям», что выплата материальной поддержки мобилизованным – это «добровольная миссия социально ориентированного бизнеса», которую государство должно стимулировать: «Подобные вещи должны быть примером для бизнеса».