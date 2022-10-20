Депутаты ищут способ стимулировать выплаты материальной помощи мобилизованным

Депутаты ищут способ стимулировать выплаты материальной помощи мобилизованнымОни предлагают освободить работодателей от налогов и сборов за такие выплаты
Освободить от налогов и страховых взносов работодателей, которые решили выплатить мобилизованным или их семьям материальную помощь, предлагают депутаты Евгений Марков и Владимир Кошелев (оба ЛДПР). Они внесли в Госдуму законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс и освобождает такие выплаты от налогов и взносов, но ограничивает размер суммы, на которую распространяется мера, 200 000 руб.
Цель законопроекта – стимулировать работодателей оказывать материальную поддержку, говорится в пояснительной записке. Указывается, что ряд компаний уже приняли решение о такой мере поддержки: ПАО «Татнефть» обещает выплатить призывникам по 50 000, госкорпорация «Росатом» – 100 000, а ОАО «РЖД» – 200 000 руб. О выплатах заявляли также ПАО «ГМК Норникель», УАЗ, ПАО «Камаз», АО «Казэнерго». А в конце сентября 2022 г. Минцифры в своем Telegram-канале призвало руководителей IT-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% зарплаты, единовременно выплатить несколько окладов и оформить полисы ДМС для семей.
Сейчас, согласно Налоговому кодексу, не облагается налогом и страховыми взносами помощь в размере не более 4000 руб., что «удерживает работодателей от выплат», полагают авторы поправок. Как пояснил «Ведомостям» Кошелев, сумма в 200 000 руб. была определена «на основании экспертной оценки» и анализа сумм материальной помощи, которые сейчас выплачивают работодатели. Он заявил, что разработка законопроекта стала результатом массовых обращений со стороны работодателей.
Депутаты также предлагают учитывать расходы на данные выплаты при определении налоговой базы для налога на прибыль: их исключат из суммы, с которой компании платят налог на прибыль. Сейчас ст. 351.7 ТК РФ обязывает приостанавливать трудовой договор с мобилизованными. Работодатель должен начислить работнику зарплату и другие причитающиеся ему выплаты за период работы, предшествующий приостановлению договора.
Как пояснили специалисты Роструда на портале «Онлайнинспекция.РФ», все выплаты за период службы мобилизованному осуществляет Минобороны, «работодателю ничего дополнительно выплачивать не требуется». Портал «Объясняем.РФ» 13 октября опубликовал в своем Telegram-канале результаты опроса 205 частных организаций, более 80% из которых заявили, что планируют дополнительно предоставлять те или иные льготы мобилизованным. Сделать единовременные выплаты для мобилизованных готовы 50,8% респондентов, 18,2% планируют сохранить за работником средний заработок.
В начале октября о разработке аналогичных поправок в Налоговый кодекс заявлял председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Документ направлен в правительство для получения официального отзыва. Он также полагает, что обязанность организации удержать из суммы выплаты 13% и заплатить из своего бюджета еще до 27% удерживает работодателей от поддержки мобилизованных. Председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил «Ведомостям», что выплата материальной поддержки мобилизованным – это «добровольная миссия социально ориентированного бизнеса», которую государство должно стимулировать: «Подобные вещи должны быть примером для бизнеса».