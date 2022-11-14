Путин присвоил звание «Мать-героиня» Медни Кадыровой
Президент России Владимир Путин впервые подписал указ о награждении россиянок возрожденным званием «Мать-героиня», оно присвоено жене главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадыровой, а также жительнице Ямало-Ненецкого автономного округа Ольге Дехтяренко.
Звание присвоено, согласно документу, за «большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».
Указ о возрождении в России звания «Мать-героиня», существовавшего с 1944 г. в советские времена, Путин подписал 16 августа. Гражданка РФ может получить этот статус, родив как минимум 10 детей, но после того, как десятому ребенку исполнился год. «Мать-героиня» может получить от государства 1 млн руб.
О необходимости вернуть звание «Мать-героиня» Путин заявил 1 июня. Сейчас в России семьи, которые воспитали четверых детей, награждают медалью «Родительская слава». Орден «Родительская слава» каждый год вручают нескольким российским семьям, которые воспитали 7 и более детей.
С 1 мая начались ежемесячные выплаты на детей 8-17 лет, которые живут в малообеспеченных семьях. Право на пособие имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Размер пособия составляет 50%, 75% и 100% прожиточного минимума ребенка в регионе проживания в зависимости от нуждаемости семьи. Также в России действуют выплаты на детей до 1,5 года, от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет включительно.
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