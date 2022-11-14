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Путин присвоил звание «Мать-героиня» Медни Кадыровой

Ведомости

Президент России Владимир Путин впервые подписал указ о награждении россиянок возрожденным званием «Мать-героиня», оно присвоено жене главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадыровой, а также жительнице Ямало-Ненецкого автономного округа Ольге Дехтяренко.

Звание присвоено, согласно документу, за «большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Указ о возрождении в России звания «Мать-героиня», существовавшего с 1944 г. в советские времена, Путин подписал 16 августа. Гражданка РФ может получить этот статус, родив как минимум 10 детей, но после того, как десятому ребенку исполнился год. «Мать-героиня» может получить от государства 1 млн руб.

О необходимости вернуть звание «Мать-героиня» Путин заявил 1 июня. Сейчас в России семьи, которые воспитали четверых детей, награждают медалью «Родительская слава». Орден «Родительская слава» каждый год вручают нескольким российским семьям, которые воспитали 7 и более детей.

С 1 мая начались ежемесячные выплаты на детей 8-17 лет, которые живут в малообеспеченных семьях. Право на пособие имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Размер пособия составляет 50%, 75% и 100% прожиточного минимума ребенка в регионе проживания в зависимости от нуждаемости семьи. Также в России действуют выплаты на детей до 1,5 года, от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет включительно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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