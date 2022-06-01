Путин заявил о необходимости вернуть звание «Мать-героиня»

С 1 мая начались ежемесячные выплаты на детей 8-17 лет, которые живут в малообеспеченных семьях. Право на пособие имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум. Размер пособия составляет 50%, 75% и 100% прожиточного минимума ребенка в регионе проживания в зависимости от нуждаемости семьи. Также в России действуют выплаты на детей до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет включительно.