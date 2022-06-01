Газета
Общество

Путин заявил о необходимости вернуть звание «Мать-героиня»

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть звание «Мать-героиня». Президент предложил выплачивать получившим такое звание 1 млн руб. В СССР матерью-героиней считали женщину, воспитавшую десять и более детей.

Также президент предложил назначить единовременную выплату в 200 000 руб. многодетным семьям, которые получили медаль «Родительская слава»; за орден «Родительская слава» предлагается повысить выплату со 100 000 до 500 000 руб. Путин пообещал помочь детям-сиротам Донбасса и обеспечить их всеми мерами социальной поддержки. По его словам, поддержка семей с детьми и защита материнства и детства для России «безусловный приоритет».

«Отрадно, что в наши дни традиции большой, многодетной семьи постепенно, шаг за шагом, но возрождаются, что всё больше людей осознают высочайшую нравственную, духовную ценность родственных уз и преемственности поколений – таких, казалось бы, простых, понятных и одновременно важных для любого человека истин, как почитание старших и забота о младших, взаимная поддержка и радость общения», — заявил президент на встрече с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава».

Медалью «Родительская слава» награждают семьи, которые воспитали 4 ребенка. Орден «Родительская слава» каждый год вручают нескольким российским семьям, которые воспитали 7 и более детей. Звание «Мать-героиня» было введено в СССР в 1944 г. Его присваивали женщинам, которые родили и воспитали 10 детей. 

С 1 мая начались ежемесячные выплаты на детей 8-17 лет, которые живут в малообеспеченных семьях. Право на пособие имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум. Размер пособия составляет 50%, 75% и 100% прожиточного минимума ребенка в регионе проживания в зависимости от нуждаемости семьи. Также в России действуют выплаты на детей до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет включительно.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных