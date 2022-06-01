Путин заявил о необходимости вернуть звание «Мать-героиня»
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть звание «Мать-героиня». Президент предложил выплачивать получившим такое звание 1 млн руб. В СССР матерью-героиней считали женщину, воспитавшую десять и более детей.
Также президент предложил назначить единовременную выплату в 200 000 руб. многодетным семьям, которые получили медаль «Родительская слава»; за орден «Родительская слава» предлагается повысить выплату со 100 000 до 500 000 руб. Путин пообещал помочь детям-сиротам Донбасса и обеспечить их всеми мерами социальной поддержки. По его словам, поддержка семей с детьми и защита материнства и детства для России «безусловный приоритет».
«Отрадно, что в наши дни традиции большой, многодетной семьи постепенно, шаг за шагом, но возрождаются, что всё больше людей осознают высочайшую нравственную, духовную ценность родственных уз и преемственности поколений – таких, казалось бы, простых, понятных и одновременно важных для любого человека истин, как почитание старших и забота о младших, взаимная поддержка и радость общения», — заявил президент на встрече с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава».
Медалью «Родительская слава» награждают семьи, которые воспитали 4 ребенка. Орден «Родительская слава» каждый год вручают нескольким российским семьям, которые воспитали 7 и более детей. Звание «Мать-героиня» было введено в СССР в 1944 г. Его присваивали женщинам, которые родили и воспитали 10 детей.
С 1 мая начались ежемесячные выплаты на детей 8-17 лет, которые живут в малообеспеченных семьях. Право на пособие имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум. Размер пособия составляет 50%, 75% и 100% прожиточного минимума ребенка в регионе проживания в зависимости от нуждаемости семьи. Также в России действуют выплаты на детей до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет включительно.