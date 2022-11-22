Песков подтвердил подготовку встречи Путина с матерями мобилизованных

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».